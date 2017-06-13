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13.06.2017 г. | 16:48Гости эфира: Бетехтин Алексей, Ерхова Дарья
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09.06.2017 г. | 16:00
Власти Челябинской области направили 4 млрд рублей на дороги, инфраструктуру, здравоохранение и образование
13.06.2017 г. 15:40
Власти Челябинской области направили 4 млрд рублей на дороги, инфраструктуру, здравоохранение и образование. Часть средств направят также на газификацию. Деньги выделили по решению губернатора Бориса Дубровского. Это стало возможным благодаря оживлению в экономике региона, стабильной работе ряда крупных промышленных предприятий, росту прибыли в коммерческих организациях. Средства направят на исполнение майских указов президента Владимира Путина.
«Приоритет отдается ремонту и содержанию дорог, реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы «Реальные дела», развитию системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, модернизации системы образования, газификации», – подчеркнул Борис Дубровский.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Глава региона поручил подготовить изменения в областной бюджет и внести их в июне на утверждение Законодательного собрания.
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