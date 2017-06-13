Грабители за ночь вскрыли пять машин, но ни одну не смогли угнать

Фото с сайта vestirama.ru

Порой некоторые представители нашего общества отличаются нестандартным, незаурядным поведением. В прошлый раз мы рассказали вам о проколах преступников и сегодня вновь порадуем интересным случаем из неспокойной жизни российского жулика.

Так, двое похитителей решили за одну ночь неправомерно завладеть автомобилем, но, вскрыв поочередно пять машин, так и не смогли угнать с дворовой неохраняемой стоянки ни одного. Проникнув в первое российское авто, похитители завели его, но мотор вскоре заглох – сел аккумулятор. Другие "Жигули" также завелись, но уехать на них горе-угонщикам опять не удалось, на этот раз потому, что в баке почти сразу закончился бензин. Со следующим авто произошло то же самое.

Казалось бы, сразу три «неудачных» попытки – достаточно, чтобы осмыслить и понять, что удача в эту ночь не на их стороне. Но криминальные «оптимисты» и не думали опускать руки! Любители отечественной «автоклассики» продолжили ночную охоту именно за отечественными машинами. Пытаясь исполнить задуманное, преступники всю ночь добивались желаемого результата, пока в шесть утра их, замученных и вконец умаявшихся, не задержали сотрудники органов правопорядка. Да, ребята, конечно, не правы! Но подумать только, какое упорство!



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все новости за 13.06.2017 г.»