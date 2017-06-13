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13.06.2017 г. | 16:48Гости эфира: Бетехтин Алексей, Ерхова Дарья
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09.06.2017 г. | 16:00
Мужчина съел в СИЗО чужое уголовное дело
13.06.2017 г. 15:28
Сегодня мы поделимся с вами чудными историями о проколах преступников-неудачников. Так, обвиняемый при ознакомлении в следственном изоляторе с материалами уголовного дела уничтожил его… путем съедения, не читая. Сразу вспоминаются дикие народы и история бедного Кука, которого аборигены съели, полагая, что так получат его знания. Хотя, конечно, очевидно, что в нашем случае злоумышленник преследовал иные цели. Вероятно, уничтожить документы. Но, к большому разочарованию правонарушителя, оказалось, что мужчине по ошибке принесли чужое дело…
Вот такая ирония судьбы: терпел, глотал бумагу - и безрезультатно. Более того, помимо предъявленного обвинения мужчину привлекли по статье Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». О чем же было уголовное дело? Увы, неизвестно, о чем было дело, запланированное к съедению, но по факту съели часть дела о хищении фляги молока из фермерского хозяйства в Архангельской области. Как же теперь искать похитителя и пропавшую флягу? Следователи восстанавливали ход событий повторно.
Еще одна необыкновенная история из практики правоохранительных органов. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал, что в один из городских магазинов забрались воры. Экипаж срочно отправился по сигналу. И что же? Два грабителя за это время успели разбить одну из витрин. При появлении машины с мигалками оба похитителя художественно застыли в позе манекенов. Но обмануть сотрудников правопорядка не получилось: и не потому, что преступники плохо замерли, просто магазин оказался продуктовым.
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»
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