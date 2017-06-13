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В Челябинске на месяц запретили проезд по берегу реки Миасс
13.06.2017 г. 13:57
Фото с сайта uvao.mos.ru
В Челябинске на месяц запретили проезд по берегу реки Миасс. Движение закрывают на улице Набережной в связи с работами по строительству теплотрассы. Там же будут прокладывать кабельную линию. Ограничение установлено до 13 июля. Проехать нельзя на промежутке между домами №1 по улице Калинина и №7а по улице Набережной, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
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