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19-летнего жителя Челябинской области осудили за репост в соцсети «ВКонтакте»
13.06.2017 г. 13:52
Фото с сайта 74.мвд.рф
19-летнего жителя Челябинской области осудили за репост в соцсети «ВКонтакте». Парня из Нагайбакского района приговорили к двум годам условного наказания. Суд посчитал, что сообщение с чужой страницы, которое молодой человек разместил на своей, является экстремистским материалом. Подобные записи регулярно появлялись на "стене" парня.
Как рассказали в пресс-службе СК России по региону, тексты и изображения были направлены на возбуждение ненависти и вражды по отношению к выходцам с Северного Кавказа. Интернет-экстремиста признали виновным в нарушении соответствующей статьи Уголовного кодекса.
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