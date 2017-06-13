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Ко Дню памяти и скорби в Челябинской области отремонтируют воинские мемориалы
13.06.2017 г. 13:50
Фото с сайта cheladmin.ru
Ко Дню памяти и скорби в Челябинской области отремонтируют воинские мемориалы. Проверить состояние памятников и при необходимости привести их в порядок поручил губернатор Борис Дубровский. В ходе аппаратного совещания он потребовал от глав городов и районов области активизировать работу по подготовке к памятным мероприятиям 22 июня.
Помогать в благоустройстве и ремонте мемориалов местным властям будут активисты общественных организаций. Борис Дубровский особо отметил, что заброшенных могил ветеранов в регионе быть не должно. Он потребовал составить по каждому кладбищу реестр захоронений, за которыми по каким-то причинам не ухаживают родственники умерших.
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