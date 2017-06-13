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Челябинская область вошла в число самых активных регионов по продвижению на иностранных рынках. Южный Урал попал в топ наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградской и Свердловской областями, Татарстаном, Удмуртией, Ханты-Мансийским автономным округом. Об этом изданию RNS сообщили в Минэкономразвития России.

При этом в среднем по стране наблюдается снижение заявок на организацию бизнес-миссий за рубеж. В 2016 году региональные администрации и компании подали в торгпредства 538 предложений по деловым поездкам за рубеж, а с начала 2017 года – 240. Самыми популярными странами для международного сотрудничества в этом году оказались Нидерланды и Казахстан.

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