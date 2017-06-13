Фото с сайта protvoysport.ru

В челябинских парках стали проводить разминку под музыку советской гимнастики. Южноуральские рекламщики приобрели у филиала ВГТРК «Совтелеэкспорт» лицензию на публичное исполнение узнаваемого трека с аккордами фортепиано и бодрым голосом диктора Лаврова. Запись радиопередачи «Утренняя гимнастика», сделанную в 1978 году, нашли в архиве Гостелерадио и оцифровали с пленочной бобины.

Теперь 15-минутная разминка с ностальгическим оттенком проходит каждое утро в Саду Победы, а также парках имени Пушкина и Гагарина. Заниматься зарядкой на лужайках могут все желающие в восемь и девять часов утра. С собой лучше взять коврик, поскольку некоторые упражнения нужно выполнять лежа, сообщили в Ассоциации рекламных компаний и агентств Челябинска.

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Все новости за 13.06.2017 г.»