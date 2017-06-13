Фото с сайта Vesti-yamal.ru

Трех щенков заживо замуровали в теплотрассе под Челябинском. Акт бесчеловечного обращения с животными зафиксировали в поселке Потанино, сообщает "Копейский рабочий". В течение полугода в трубах обитали несколько собак из одного помета. Часть из них местные жители смогли пристроить в дома. Трое самых пугливых щенков прятались под теплотрассой. Во время ремонта труб коммунальщики, зная, что в яме находятся маленькие собаки, не стали выманивать животных, а просто засыпали выход из полости в земле. Местные жители, по данным сайта, пытались помешать производству работ, однако получили отпор. Спасти щенков все же удалось. Когда коммунальщики уехали, люди прорыли ход в земле, и собаки выбрались наружу.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 13.06.2017 г.»