- +19 ... +21 C°
- +14 ... +16 C°
- 57.002р. + 0.0163
- 63.7852р. - 0.3636
-
13.06.2017 г. | 16:48Гости эфира: Бетехтин Алексей, Ерхова Дарья
-
09.06.2017 г. | 16:00
Подрядчики в Челябинске приступили к ремонту дорог по «дефектным ведомостям»
13.06.2017 г. 12:43
Подрядчики в Челябинске приступили к ремонту дорог по «дефектным ведомостям». Они исправляют за свой счет ошибки, допущенные в прошлом году. Делают это дорожники по гарантии, которая распространяется на три года эксплуатации магистралей.
На этой неделе начнут устранять провалы колодцев на Комсомольском проспекте, восстанавливать разрушенное покрытие на проспекте Ленина. На улице Труда в районе Меридиана повторно ремонтировать асфальт будут до конца августа. В перечень дорог, по которым власти выдали «дефектные ведомости», также вошли улицы Механическая, Воровского, Блюхера, Свердловский проспект, Троицкий тракт и другие магистрали областного центра. Там появления рабочих также ожидают в ближайшее время. За ходом повторного ремонта будут следить эксперты общественных организаций.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 13.06.2017 г. В Челябинской области на федеральные деньги ликвидируют 265 очагов ДТП
- 13.06.2017 г. В Челябинске на месяц запретили проезд по берегу реки Миасс
- 09.06.2017 г. Эксперты проинспектировали ремонт дорог на северо-западе
- 09.06.2017 г. Новая дорога в аэропорт Челябинск пройдет над Меридианом, пересекая его
- 09.06.2017 г. Дети с ведерками и совочками починили дорогу на северо-западе