Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Летние лагеря в Челябинской области проверят на доступность для детей с ограничениями здоровья. Команда проекта «Равные возможности детям» присоединится к экспертам ОНФ в рейдах по оздоровительным учреждениям региона. Мониторинг будет носить комплексный характер: активисты изучат обоснованность стоимости путевок, уделят внимание санитарным нормам, количеству мест для льготных категорий и проведут опрос общественного мнения. Поводом для беспокойства общественников стали результаты проверок Роспотребнадзора. По данным ведомства, 290 детских лагерей не соответствуют требованиям и не смогут принять детей этим летом.

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Все новости за 13.06.2017 г.»