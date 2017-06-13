Фото с сайта 82.mchs.gov.ru

Турист из Челябинска пострадал в ДТП с автобусом на крымском серпантине. Столкновение пассажирского транспорта и грузовой «Газели» произошло на горном шоссе в районе поселка Массандра. Экскурсионный автобус «Эталон» и грузовик в результате аварии опрокинулись. В автобусе на момент столкновения находились 27 человек, пятеро из них — дети. «Газель» перевозила концертное оборудование.

«Российская газета» сообщает, что причиной ДТП могла стать неправильная тактика водителя грузовика на горной трассе. По информации издания, пострадали туристы из пяти регионов России - Москвы, Челябинска, Нижневартовска, Пензенской области и Республики Коми. Шесть человек получили серьезные травмы и госпитализированы в больницу Ливадии.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

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Все новости за 13.06.2017 г.»