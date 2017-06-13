- +19 ... +21 C°
- +14 ... +16 C°
- 57.002р. + 0.0163
- 63.7852р. - 0.3636
-
13.06.2017 г. | 16:48Гости эфира: Бетехтин Алексей, Ерхова Дарья
-
09.06.2017 г. | 16:00
Легковушка с четырьмя пассажирами влетела под автовышку в Челябинске, водитель погиб
13.06.2017 г. 11:51
Легковушка с четырьмя пассажирами влетела под автовышку в Челябинске, водитель погиб. Авария произошла на улице Первой Пятилетки поздно вечером в понедельник, 12 июня. Виновником ДТП стал водитель Kia Spectra, который вез четверых человек. Парень за рулем на большой скорости влетел в двигавшуюся попутно автовышку. Удар был очень сильным, переднюю часть легковушки расплющило, сообщили очевидцы происшествия в группе в соцсети "ВКонтакте" "ЧП ДТП Челябинск". Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Пассажиры с множественными травмами и переломами доставлены в больницу.
Фото: Gar Fild / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "ЧП ДТП Челябинск"
Фото: Владик Денисов / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "ЧП ДТП Челябинск"
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 29.05.2017 г. В тройном ДТП под Челябинском пострадали восемь человек
- 15.05.2017 г. Водитель Lada и собака погибли в лобовом ДТП с КамАЗом под Челябинском
- 12.05.2017 г. 33-летний водитель погиб в ДТП под Южноуральском
- 12.05.2017 г. Автомобильное движение в Парковом второй день подряд парализует лобовое ДТП
- 11.05.2017 г. Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с двумя грузовиками на М5