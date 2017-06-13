Фото: Gar Fild / vk.com/chel_chp

Легковушка с четырьмя пассажирами влетела под автовышку в Челябинске, водитель погиб. Авария произошла на улице Первой Пятилетки поздно вечером в понедельник, 12 июня. Виновником ДТП стал водитель Kia Spectra, который вез четверых человек. Парень за рулем на большой скорости влетел в двигавшуюся попутно автовышку. Удар был очень сильным, переднюю часть легковушки расплющило, сообщили очевидцы происшествия в группе в соцсети "ВКонтакте" "ЧП ДТП Челябинск". Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Пассажиры с множественными травмами и переломами доставлены в больницу.

Фото: Gar Fild / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "ЧП ДТП Челябинск"

Фото: Владик Денисов / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "ЧП ДТП Челябинск"

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