Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 3 по 9 июня 2017 года.



1. Суд в Челябинской области арестовал предполагаемого администратора "группы смерти"



26-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в доведении до попытки самоубийства 14-летней школьницы из Еткульского района. Девочку 17 мая из образовательного учреждения доставили в больницу, врачам удалось ее спасти. В ходе расследования было установлено, что она в социальной сети получала сообщения от неизвестного, который давал задания, готовя к самоубийству. Когда девочка отказалась, мужчина стал угрожать убийством. Кроме того, по версии следствия, он вымогал деньги.

Видео: МВД России

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность мужчины, переписку с девочкой вел 26-летний житель Москвы. 6 июня его задержали в столице, после - этапировали в Челябинскую область. "Подозреваемый пояснил, что он являлся администратором так называемой группы смерти, в которую входили 32 человека, все несовершеннолетние. Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида", - сообщили в МВД России.

В ходе обыска у мужчины изъяли пять телефонов, планшет и несколько сим-карт. По данным Следственного комитета России, ему предъявлено обвинение по статье 110 УК РФ. В четверг, 8 июня, Еткульский районный суд заключил жителя Москвы под стражу до 5 августа. Сотрудники СК допрашивают членов семьи, учащихся школы, педагогов. Специалисты выяснят, были ли у ребенка конфликты с кем-либо из окружения, проверят отношения в семье, а также условия обучения, психологический климат в школе. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям педагогов, членов семьи девочки.

2. Поваленные деревья, разбитые машины и киоски. По Челябинской области пронесся ураган



Из-за шквалистого ветра по всему Южному Уралу в субботу и воскресенье, 3 и 4 июня, фиксировали аварийные отключения электричества, повреждения машин и строений упавшими деревьями, крупными ветками и сорванными металлическими листами. По официальным данным, бурей сломало 90 деревьев.

Фото: Сергей Суворов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск"

Фото: Кирилл Косов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск"

Фото: Женя Валеев / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск"

Фото: Ирина Ковалева / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск"

В Челябинске пострадали два человека. Одна женщина получила травму от падения фрагмента строительных лесов на улице Салютной. После очередного порыва конструкция рухнула на проходившую мимо местную жительницу, пострадавшую госпитализировали с повреждениями головы. Еще одна женщина получила порез стеклом разбитого окна на улице Героев Танкограда. Первую медицинскую помощь ей оказали в трампункте восьмой больницы, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Фото: Галина Лепина / echochel.ru

Несколько жилых микрорайонов и дома частного сектора в Челябинске 3 июня остались без электричества, обесточенными оказались также светофоры. Энергоснабжение было восстановлено только в воскресенье. А сразу после отключения света появились сообщения о том, что службы такси в два раза подняли цены на поездки.

Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

В интернете появилось множество снимков автомобилей, придавленных вырванными с корнем деревьями. К счастью, людей в припаркованных машинах не было, но материальный ущерб для многих автомобилистов оказался серьезным.

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

Фото: Валентин Журавлев / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

На следующий день после грозового шторма над Челябинской областью нависли вымеобразные облака. Редкое атмосферное явление наблюдали в воскресенье, 4 июня, жители села Кузнецкое. В небе словно висело множество огромных белых шаров, из них выглядывала яркая радуга. Такие облака называются мамматусы, или вымеобразные облака. Они обычно образуются в тропиках, в других климатических зонах такое зрелище встречается нечасто.

Фото: Регина Хабирова / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Метеодневник | Опасная Погода"

Об ухудшении погодных условий, в том числе шквалистом ветре и грозах, МЧС предупреждало также в течение недели. А в четверг, 8 июня, на юге региона прошел град размером с теннисный мяч.

Фото: Олег Пестряков / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано в Карталах"

Фото: Игорь Павлов / vk.com

В Челябинске ливень с градом прошел в пятницу, 9 июня. Снежные горошины выпали в Металлургическом, Тракторозаводском районах и на северо-западе. На ЧМЗ размеры градин достигали полутора сантиметров в диаметре, они падали в течение 15 минут.

Фото: Анюта Васильева / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" Подслушано ЧМЗ (Official)

3. Челябинская область оказалась последней в экорейтинге «Зеленого патруля»



Всероссийская общественная организация опубликовала очередной топ субъектов по итогам весны 2017 года. Южный Урал поставили на последнее, 85-е, место, сразу за Московской, Ленинградской и Свердловской областями. Возглавили экорейтинг Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. В топе также Москва и Санкт-Петербург.

Фото с сайта zelenograd.ru

Председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин подчеркнул, что некоторые регионы значительно улучшили свои позиции за счет проведения многочисленных природоохранных мероприятий в рамках Года экологии. Таким образом, резкие ротации в пределах перечня объясняются не внезапным ухудшением экологической ситуации, а тем, что «Год экологии здесь еще «не начался»», пояснил Нагибин.

Активисты «Патруля» также составили списки наиболее значимых событий, связанных с экологией, по регионам. В Челябинской области это образование смога в крупных городах, устойчивый запах гари и угольный осадок в поселке Роза и городе Коркино, а также миллиардный штраф для «Здоровой фермы» за загрязнение леса отходами птицефабрики.



4. IKEA в Челябинске откроется в 2018 году



Гипермаркет построят на Новоградском тракте, территориально он будет находиться в Сосновском районе. Ранее сообщалось, что запуск намечен на 2020 год, однако директор Агентства инвестиционного развития региона Анатолий Лобко озвучил новые сроки.

Фото с сайта sib.fm

Магазин IKEA станет частью комплекса «Мега». Он, как планировалось ранее, начнет работу в 2020-м. Общий объем инвестиций составит 15 млрд рублей. В текущем году на разработку проекта направлено 88 млн рублей. Строительством будет заниматься компания «ИКЕА Сентерc Рус Девелопмент». Ранее сообщалось, что девелопер уже приобрел участок площадью 40 гектаров, он находится на территории, предназначенной для комплексного освоения. Инвестор планирует также проложить дорогу к комплексу, чтобы горожане могли комфортно добраться до магазина.



5. Дети с ведерками и совочками починили дорогу на северо-западе



Челябинцы засняли невероятный «ямочный ремонт» улицы Лобырина на видео и выложили ролик в интернет. Играя в песочнице, малыши решили не лепить куличики, а, вооружившись игрушечными ведерками и совками, старательно засыпали ямы в асфальте.

Видео: Eugene FLV / youtube.com

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