Фото: Анюта Васильева / vk.com/chel4m3

В Челябинске прошел ливень с градом. Снежные горошины выпали в Металлургическом, Тракторозаводском районах и на северо-западе. На ЧМЗ размеры градин достигали полутора сантиметров в диаметре, они падали в течение 15 минут. Фотографии и видео жители стали выкладывать в соцсетях. Стихия налетела внезапно, отмечают челябинцы. "Десять минут назад было ясное небо и сияло солнце", - пишет застигнутая градом врасплох жительница ЧМЗ.

В Тракторозаводском районе и на северо-западе град был мелким. "Но ливень был сильный, и гремело неслабо", - отмечает один из очевидцев. В четверг, 8 июня, град размером с теннисный мяч выпал в Карталах. За короткое время на земле установился покров высотой около 10 сантиметров. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют по региону осадки в виде дождя, в выходные дни возможны грозы.

Фото: Анюта Васильева / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" Подслушано ЧМЗ (Official)

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