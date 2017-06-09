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Останки, найденные в мешке из-под сахара в Челябинске, принадлежали 70-летней женщине. Эксперты смогли определить пол и приблизительный возраст человека, чью отрезанную голову нашли прохожие на улице Куйбышева во вторник, 6 июня.

«Следствие полагает, что погибшей женщине принадлежали и другие фрагменты человеческого тела (рука и нога), которые были в пакете вместе с отрезанной головой. «Личность пока не установлена, причина смерти непонятна», — цитирует Znak.com старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Владимира Шишкова.

По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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