Фото с сайта Yaroslavl.er.ru

В честь Дня России в Челябинске проведут парад ростовых кукол. Необычное шествие 12 июня устроят активисты молодежных движений в парке имени Гагарина. Фестиваль «С любовью к России!» начнется в 13 часов у центрального входа в парк. По главное аллее маршем пройдут представители молодежных общественных организаций, творческие национальные коллективы и 35 ростовых кукол. В финале участники встанут в круг и выпустят в небо несколько сотен воздушных шаров цветов российского флага. Также в День России в парке пройдет концерт, а среди зрителей разыграют призы, сообщили в пресс-службе мэрии.

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