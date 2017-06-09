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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
На Комсомольском проспекте продлили срок ограничения движения
09.06.2017 г. 14:10
Фото с сайта ogirk.ru
На Комсомольском проспекте продлили срок ограничения движения. Проезд с 26 мая частично закрыли на отрезке от Свердловского проспекта до улицы Чайковского. Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Сначала сообщалось, что работы завершат до вечера 2 июня, потом срок продлили до 12 июня. Теперь ЧелябГЭТ информирует, что ограничения снимут утром 14 июня. Из-за этого по Комсомольскому проспекту перестали курсировать троллейбусы. Движение маршрутов №12 и 15 остановили полностью. Вагоны под номером 14 направляют в объезд через центр.
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