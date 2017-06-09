Фото: Пресс-служба министерства имущества Челябинской области

В Сосновском районе закрыли нелегальный глиняный карьер. Незаконную добычу полезных ископаемых остановило минимущества региона. Неизвестные организовали раскопки на землях сельхозназначения, при этом у них не было никаких разрешений на это. Разработку недр вели в промышленных масштабах. Глину вывозили самосвалами, машины выезжали с интервалом 7-10 минут. В момент проведения рейда один самосвал был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы при выезде на трассу, второй уже был практически готов покинуть карьер, еще несколько машин стояли в очереди на погрузку.

Фото: Пресс-служба министерства имущества Челябинской области

Эксперты оценивают ущерб, нанесенный незаконной добычей. По предварительным данным, это десятки миллионов рублей. Полицейские ищут виновных. Если будет доказано, что незаконную добычу ведет юридическое лицо, то ему грозит штраф в размере от 800 тыс. до миллиона рублей. Также по факту незаконного недропользования может быть возбуждено уголовное дело.

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