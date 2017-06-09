Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Эксперты проинспектировали ремонт дорог на северо-западе. Активисты ОНФ осмотрели участок на Братьев Кашириных и отрезок улицы Молодогвардейцев между проспектами Победы и Комсомольским. Покрытие обновляют на деньги, выделенные по федеральной программе.

На объекте по Братьев Кашириных проводят фрезерование покрытия. В целом у активистов не было серьезных замечаний, однако недовольство вызвало то, что не везде стоят предупреждающие о ремонтных работах знаки.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Улица Молодогвардейцев - одна из самых проблемных в Челябинске, ямы и разрушенный асфальт попали на интерактивную карту убитых дорог dorogi-onf.ru. Сейчас там собираются укладывать асфальтобетонное покрытие. Эксперты обратили особое внимание на ремонт ливневок. Власти пообещали, что стоки сделают на одном уровне с дорогой, и они будут исправно работать.

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