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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Эксперты проинспектировали ремонт дорог на северо-западе
09.06.2017 г. 13:56
Эксперты проинспектировали ремонт дорог на северо-западе. Активисты ОНФ осмотрели участок на Братьев Кашириных и отрезок улицы Молодогвардейцев между проспектами Победы и Комсомольским. Покрытие обновляют на деньги, выделенные по федеральной программе.
На объекте по Братьев Кашириных проводят фрезерование покрытия. В целом у активистов не было серьезных замечаний, однако недовольство вызвало то, что не везде стоят предупреждающие о ремонтных работах знаки.
Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области
Улица Молодогвардейцев - одна из самых проблемных в Челябинске, ямы и разрушенный асфальт попали на интерактивную карту убитых дорог dorogi-onf.ru. Сейчас там собираются укладывать асфальтобетонное покрытие. Эксперты обратили особое внимание на ремонт ливневок. Власти пообещали, что стоки сделают на одном уровне с дорогой, и они будут исправно работать.
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