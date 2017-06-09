Фото: Олег Пестряков / vk.com/kartaly

Град размером с теннисный мяч завалил юг Челябинской области. Крупные градины в десятки раз больше обычных сыпались с неба в окрестностях Карталов вечером в четверг, 8 июня. В социальных сетях появились снимки покрытых круглыми льдинами газонов и обочин дорог. На некоторых фотографиях видно, что градины имеют размер шарика для настольного тенниса. За короткое время на земле установился покров высотой около 10 сантиметров. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют по региону осадки в виде дождя, в выходные дни возможны грозы.

Фото: Подслушано в Карталах / vk.com

Фото: Олег Пестряков / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано в Карталах"

Фото: Игорь Павлов / vk.com

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