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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
В выходные областные спасатели будут дежурить на популярных туристических маршрутах
09.06.2017 г. 13:42
Фото с сайта chelspasatel.ru
В выходные областные спасатели будут дежурить на популярных туристических маршрутах. Посты быстрого реагирования МЧС выставят на Иремеле и Таганае, дежурство также организуют на фестивале водного туризма «Айские притесы» в Саткинском районе. Это делается, чтобы максимально сократить время реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В природном парке Иремель спаспост приступил к работе с сегодняшнего дня, 9 июня, на Таганае и реке Ай - с четверга, 8 июня. Также продолжается дежурство на озере Увильды, сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
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