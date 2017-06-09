Фото с сайта chelspasatel.ru

В выходные областные спасатели будут дежурить на популярных туристических маршрутах. Посты быстрого реагирования МЧС выставят на Иремеле и Таганае, дежурство также организуют на фестивале водного туризма «Айские притесы» в Саткинском районе. Это делается, чтобы максимально сократить время реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В природном парке Иремель спаспост приступил к работе с сегодняшнего дня, 9 июня, на Таганае и реке Ай - с четверга, 8 июня. Также продолжается дежурство на озере Увильды, сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.06.2017 г.»