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Врач тюремной больницы взял с заключенного 2 млн рублей за освобождение из колонии по состоянию здоровья. В злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве подозревают начальника хирургического отделения туберкулезного диспансера №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области Максима Скрипкина. По версии следствия, в марте 2017 года он получил от представителей осужденного взятку в сумме более 2 млн рублей. За деньги медик поставил заключенному ложный диагноз о наличии у него тяжелого заболевания. На основании фиктивной справки медицинская комиссия, в которую входил Скрипкин, подготовила документы о необходимости досрочного освобождения. Их собирались передать в суд.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в пресс-службе СК России.

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