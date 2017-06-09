- +12 ... +14 C°
- +7 ... +9 C°
- 56.9857р. + 0.3979
- 64.1488р. + 0.4309
-
09.06.2017 г. | 16:00
-
08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Врач тюремной больницы взял с заключенного 2 млн рублей за освобождение из колонии по состоянию здоровья
09.06.2017 г. 13:22
Врач тюремной больницы взял с заключенного 2 млн рублей за освобождение из колонии по состоянию здоровья. В злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве подозревают начальника хирургического отделения туберкулезного диспансера №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области Максима Скрипкина. По версии следствия, в марте 2017 года он получил от представителей осужденного взятку в сумме более 2 млн рублей. За деньги медик поставил заключенному ложный диагноз о наличии у него тяжелого заболевания. На основании фиктивной справки медицинская комиссия, в которую входил Скрипкин, подготовила документы о необходимости досрочного освобождения. Их собирались передать в суд.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в пресс-службе СК России.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 05.06.2017 г. Главврача военкомата Челябинской области задержали за взятки
- 31.05.2017 г. Бывший замглавы Чебаркуля получил 10 лет строгого режима за взятки
- 29.05.2017 г. Наказание или поощрение? Законы о взятках и отношение к коррупции в различных странах
- 29.05.2017 г. Сотрудников челябинского театра оперы и балета будут судить за взятки от предпринимателей
- 25.05.2017 г. В Челябинск с проверкой прибыл замдиректора ФСИН