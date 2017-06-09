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Верхнеуральск попал в десятку самых популярных у туристов малых городов
09.06.2017 г. 13:12
Верхнеуральск попал в десятку самых популярных у туристов малых городов. Топ территорий с населением менее 10 тыс. человек, куда россияне поедут в летние выходные 2017 года, составило аналитическое агентство ТурСтат.
Возглавляют рейтинг Болгар, расположенный в Татарстане, Плес, который находится в Ивановской области, и Кириллов под Вологдой. Верхнеуральск находится на девятом месте. Замыкает топ Сольвычегодск, курортный город в Архангельской области. Рейтинг составили по результатам анализа данных туристических офисов и систем онлайн-бронирования мест проживания.
Верхнеуральск — старейший город Челябинской области, он был основан в 1734 году на границе с Башкирией. В городе сохранились десятки старинных зданий, одним из самых красивых и известных является Никольский собор, возведенный в конце XIX века.
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