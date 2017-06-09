Челябинск
- +12 ... +14 C°
- +7 ... +9 C°
- 56.9857р. + 0.3979
- 64.1488р. + 0.4309
Топ-5 новостей Челябинска
-
09.06.2017 г. | 16:00
Разбор полетов
-
08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Из-за ДТП в Ленинском районе встали трамваи
09.06.2017 г. 13:07
Фото с сайта vk.com/cheltr74
Из-за ДТП в Ленинском районе встали трамваи. Авария произошла на улице Новороссийской в районе Трубного института. По сообщению очевидца, иномарка после столкновения с другим автомобилем вылетела на рельсы. Движение вагонов прекращено в обоих направлениях. В настоящее время транспорт ходит до КБС. Фотографию происшествия челябинец выложил в группу "Подслушано челябинский транспорт" в соцсети "ВКонтакте". Пользователи сообщают, что на месте работают инспекторы ГИБДД.
Фото: Подслушано Челябинский транспорт / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 07.06.2017 г. Челябинская мэрия расторгла договоры с маршрутчиками из-за нарушения условий работы
- 07.06.2017 г. По Комсомольскому проспекту временно перестали ходить троллейбусы
- 01.06.2017 г. В выходные движение трамваев в сторону ж/д вокзала в Челябинске закроют
- 30.05.2017 г. Вместо «Гаражей» в Ленинском районе будет «Ярмарка»
- 29.05.2017 г. Пассажиры не заметят банкротства ЧелябГЭТа