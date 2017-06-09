Фото с сайта vk.com/cheltr74

Из-за ДТП в Ленинском районе встали трамваи. Авария произошла на улице Новороссийской в районе Трубного института. По сообщению очевидца, иномарка после столкновения с другим автомобилем вылетела на рельсы. Движение вагонов прекращено в обоих направлениях. В настоящее время транспорт ходит до КБС. Фотографию происшествия челябинец выложил в группу "Подслушано челябинский транспорт" в соцсети "ВКонтакте". Пользователи сообщают, что на месте работают инспекторы ГИБДД.

Фото: Подслушано Челябинский транспорт / vk.com

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