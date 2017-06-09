Фото с сайта Alupka24.ru

Уехавшего на автобусе в Челябинск жителя Курганской области нашли мертвым. Информация о том, что 26-летний Роман Голиков погиб, появилась в сообществе в соцсети "ВКонтакте" поискового отряда "Легион-Спас". Официальных данных о причине смерти и том, где было обнаружено тело мужчины, нет. Однако в комментариях пользователи сообщили, что курганца нашли повешенным в лесу.

Роман Голиков пропал 4 июня. В этот день около семи часов утра он сел в автобус в городе Далматово, позже написал родным SMS-сообщение, что доехал до Челябинска, после чего связь с мужчиной прервалась.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.06.2017 г.»