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Уехавшего на автобусе в Челябинск жителя Курганской области нашли мертвым
09.06.2017 г. 13:02
Фото с сайта Alupka24.ru
Уехавшего на автобусе в Челябинск жителя Курганской области нашли мертвым. Информация о том, что 26-летний Роман Голиков погиб, появилась в сообществе в соцсети "ВКонтакте" поискового отряда "Легион-Спас". Официальных данных о причине смерти и том, где было обнаружено тело мужчины, нет. Однако в комментариях пользователи сообщили, что курганца нашли повешенным в лесу.
Роман Голиков пропал 4 июня. В этот день около семи часов утра он сел в автобус в городе Далматово, позже написал родным SMS-сообщение, что доехал до Челябинска, после чего связь с мужчиной прервалась.
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