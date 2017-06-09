Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчину и женщину, избивших пенсионера кочергой, приговорили к срокам в колонии. Суд завершил рассмотрение дела пары налетчиков из Каслинского района, которые в сентябре 2016 года едва не убили престарелого местного жителя из-за 11 тыс. рублей.

23-летний мужчина получил 8,5 года колонии строгого режима, а его 33-летняя подельница будет отбывать срок в течение девяти лет в условиях общего режима. Налетчиков признали виновными по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Грабители пробрались в дом 76-летнего мужчины, намереваясь похитить ценные вещи, пока владелец спит. Один из воров стал ломать замок на шкафу кочергой. От звуков хозяин проснулся и попытался прогнать взломщиков, но сам получил несколько ударов кочергой. Позднее у него диагностировали закрытый перелом ребра с повреждением легкого и ушиб головного мозга тяжелой степени. Грабители забрали ресивер от спутниковой антенны, тонометр и электронный миостимулятор на общую сумму 11,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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Все новости за 09.06.2017 г.»