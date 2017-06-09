Фото с сайта Kamensk24.ru

Южноуральцы считают главными проблемами региона низкие доходы, плохую экологию и безработицу. Также в список причин для недовольства попали высокие ставки по кредитам и неопределенность экономической ситуации. Мнение жителей выяснили социологи в рамках подготовки документа Стратегии-2035. Для этого исследователи опросили более 2,5 тыс. человек.

Как рассказала на заседании стратегического комитета замминистра экономического развития области Наталья Лугачева, в целом развитие региона люди оценивают как «удовлетворительное». К 2035 году респонденты хотели бы видеть Челябинскую область высокотехнологичным и развивающимся промышленным центром России с высоким уровнем жизни и хорошей экологией. Основными целями Стратегии-2035, по мнению опрошенных, должны стать рост благосостояния, повышение конкурентоспособности экономики, а также усиление мер по охране природы.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что на данном этапе разработки документа участникам стратегического комитета с учетом мнения жителей предстоит определить способы решения обозначенных проблем.

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