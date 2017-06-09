Фото с сайта pravmin74.ru

Звезды спорта каждую субботу будут вести зарядку в Саду Победы. Первое занятие 10 июня пройдет под руководством двукратной рекордсменки мира и Европы, чемпионки России, мастера спорта международного класса по легкой атлетике Евгении Зинуровой. Упражнения она будет показывать на центральной сцене парка. Начало в 11:00.

Проект «Зарядка со звездой» придумали в прошлом году. Утренние разминки проводились по выходным все лето и неизменно привлекали любителей физкультуры. Традицией мероприятия стали импровизированные автограф-сессии с именитыми спортсменами.

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