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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
22-летнего парня из Южноуральска будут судить за убийство троицкой пенсионерки
09.06.2017 г. 11:25
22-летнего парня из Южноуральска будут судить за убийство троицкой пенсионерки. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении молодого мужчины, который в июле 2016 года ночью залез в дом 62-летней малознакомой женщины, когда последней не было дома. Он стал обыскивать комнаты, в это время вернулась хозяйка квартиры. Преступник схватил нож и нанес женщине многочисленные ранения, от которых она скончалась. После этого грабитель забрал два мобильных телефона и банковские карты с подписанными пин-кодами.
В общей сложности сумма ущерба составила 100 тыс. рублей. Теперь южноуральца будут судить. По данным пресс-службы областной прокуратуры, у парня уже есть судимости за кражу и мошенничество.
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