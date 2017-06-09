Фото с сайта cheladmin.ru

Новая дорога в аэропорт Челябинск пройдет над Меридианом, пересекая его. Трассировку путепровода обозначил в эфире «Челябинского эха» замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Транспортная связь, по его словам, даст возможность из северо-западной части Челябинска кратчайшим путем попасть на ЧТЗ и в аэропорт.

Новая дорога продолжит развязку Братьев Кашириных - Свободы: проектом там предусмотрен третий уровень, пояснил Алейников. Правда «взять и сделать» дорогу за раз, чтобы тут же все стало работать, не получится, отметил чиновник. Срок строительства зависит от финансирования, поскольку сумма нужна крупная. На текущем этапе возводить путепровод будут от пересечения улиц Братьев Кашириных и Кирова с выходом на Российскую.

«Если делать ее непосредственную трассировку, то сегодня мы до развязки Кашириных и Свободы дошли, - от северо-запада по Братьев Кашириных, можно по другим улицам спуститься на Братьев Кашириных и попасть на эту развязку, - и там проектом предусмотрен третий уровень, о котором мы сейчас говорим, что необходимо строительство, который выходит на Российскую, и в створе улицы Лобкова мы попадаем через строительство путепровода, через железнодорожные пути, через Меридиан, в створ улицы Бажова, и с Бажова выходим на Бродокалмакский тракт, и в аэропорт. Но, как вы понимаете, это работа огромная, очень финансово емкая, больше четырех миллиардов рублей», - отметил Владимир Алейников.

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