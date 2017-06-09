Фото с сайта Coalminer.ru

В Еманжелинском районе открылся крупнейший в области завод мебельных фасадов. Инвестиции в открытие предприятия «ЛИК» составили около 60 млн рублей. Организовано 56 рабочих мест. До переезда в отдельно стоящее здание завод «ЛИК» располагался на небольших, не приспособленных для производства съемных площадях. Сейчас территория предприятия впечатляет масштабностью. В короткие сроки, согласно всем технологическим требованиям, был возведен корпус площадью 1700 кв. м. Пока на заводе числится 53 сотрудника, к концу года планируется удвоить выпуск продукции, благодаря чему удастся создать дополнительные рабочие места. Реализация инвестиционного проекта проходила в режиме «ручного сопровождения».

«Мы помогали в части решения вопросов по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям», - сообщил директор Агентства инвестиционного развития региона Анатолий Лобко.

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