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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
В Еманжелинском районе открылся крупнейший в области завод мебельных фасадов
09.06.2017 г. 09:11
В Еманжелинском районе открылся крупнейший в области завод мебельных фасадов. Инвестиции в открытие предприятия «ЛИК» составили около 60 млн рублей. Организовано 56 рабочих мест. До переезда в отдельно стоящее здание завод «ЛИК» располагался на небольших, не приспособленных для производства съемных площадях. Сейчас территория предприятия впечатляет масштабностью. В короткие сроки, согласно всем технологическим требованиям, был возведен корпус площадью 1700 кв. м. Пока на заводе числится 53 сотрудника, к концу года планируется удвоить выпуск продукции, благодаря чему удастся создать дополнительные рабочие места. Реализация инвестиционного проекта проходила в режиме «ручного сопровождения».
«Мы помогали в части решения вопросов по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям», - сообщил директор Агентства инвестиционного развития региона Анатолий Лобко.
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