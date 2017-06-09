Фото с сайта cheladmin.ru

Популярные места отдыха в Челябинске очистят от мусора. В экологической акции сегодня, 9 июня, примут участие волонтеры и все желающие жители. Уборка стартует в 12:00 во всех семи районах города.

В Центральном активисты будут работать в городском бору. Субботник пройдет на участке от парка Гагарина до Шершневского водохранилища. На ЧТЗ приведут в порядок Никольскую рощу и пляж Первого озера. В Металлургическом районе сбор мусора пройдет в Каштакском бору и в садовых товариществах. Жители Калининского района очистят от бытовых отходов набережную реки Миасс и Заячий остров. В Ленинском акция пройдет на берегу озера Смолино, в Курчатовском - на территории между улицами Захаренко и Бейвеля.

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