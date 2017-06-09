- +12 ... +14 C°
- +7 ... +9 C°
- 56.9857р. + 0.3979
- 64.1488р. + 0.4309
-
09.06.2017 г. | 16:00
-
08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Популярные места отдыха в Челябинске очистят от мусора
09.06.2017 г. 09:06
Популярные места отдыха в Челябинске очистят от мусора. В экологической акции сегодня, 9 июня, примут участие волонтеры и все желающие жители. Уборка стартует в 12:00 во всех семи районах города.
В Центральном активисты будут работать в городском бору. Субботник пройдет на участке от парка Гагарина до Шершневского водохранилища. На ЧТЗ приведут в порядок Никольскую рощу и пляж Первого озера. В Металлургическом районе сбор мусора пройдет в Каштакском бору и в садовых товариществах. Жители Калининского района очистят от бытовых отходов набережную реки Миасс и Заячий остров. В Ленинском акция пройдет на берегу озера Смолино, в Курчатовском - на территории между улицами Захаренко и Бейвеля.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 07.06.2017 г. Гринпис рекомендовал Челябинской области включить в новую систему обращения с ТБО требования к сортировке мусора
- 06.06.2017 г. На берегу Миасса пройдет чемпионат по скоростному сбору мусора
- 31.05.2017 г. Челябинский уборщик-супергерой вынес с берегов карьера 28 мешков мусора
- 29.05.2017 г. Во время весенней уборки из Челябинска вывезли 85 тыс. кубометров мусора
- 24.05.2017 г. Во время субботника в Челябинске снесли памятник Ленину