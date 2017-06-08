Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинская область намерена получить «китайский миллиард». Южный Урал рассчитывает увеличить товарооборот с КНР до одного миллиарда долларов в год. Об этом губернатор Борис Дубровский сообщил, комментируя итоги работы на Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме. По словам главы региона, перспектива получить «китайский миллиард» вполне реальная. Более детально вопрос увеличения товарооборота стороны будут прорабатывать на IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Выставка пройдет в июне, напомнил Борис Дубровский.

«Для Китая миллиард — это вообще задача очень простая, и практически для них она решенная. Другой вопрос — что мы ставим себе задачу, что в этом миллиарде 500 миллионов было наших поставок в их сторону, то есть надо балансировать наш товарооборот с Китайской Народной Республикой. Мы сейчас работаем над производством продуктов питания. Это некие совместные проекты, которые мы будем прорабатывать, в частности, на выставке, которая будет в июне. Мы участвуем в выставке, она будет посвящена в том числе и нашим возможностям, которые мы предоставляем здесь в Челябинской области для китайских инвесторов, и нашим совместным проектам по формированию совместных предприятий по первичному сельскому хозяйству и глубокой переработке и производству продуктов питания», - сообщил губернатор.

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