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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Противники застройки возле реки Миасс готовы объявить голодовку
08.06.2017 г. 16:08
Противники застройки возле реки Миасс готовы объявить голодовку. Жители улицы Набережной протестуют против возведения многоквартирного дома в опасной близости от воды. Здание собираются строить на насыпном грунте без каких-либо подпорок и защиты от обрушения. Люди говорят, что многоэтажки, где они живут, находятся в аварийном состоянии и построены не по закону, и появления еще одного такого здания они не допустят.
Также горожане жалуются, что из-за стройки в водоохранной зоне вырубили деревья, площадка не охраняется, там играют дети, техника шумит до самой ночи. В среду, 7 июня, челябинцы высказали свое недовольство на народном сходе, они собрали подписи под обращением к мэру Евгению Тефтелеву с требованием остановить стройку. К ситуации подключились активисты «Молодой Гвардии Единой России». Как сообщили в пресс-службе организации, жители серьезно настроены отстаивать свою позицию, они готовы выходить на пикеты, устраивать забастовки, голодовки и любыми способами прекратить строительство опасного здания.
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