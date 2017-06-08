Фото с сайта ysia.ru

32 ребенка выполняли задания арестованного в Челябинске администратора «группы смерти». 26-летнего жителя Москвы задержали в столице 6 июня по подозрению в доведении до попытки самоубийства 14-летней девочки из Еткульского района. Известно, что мужчина вовлек ребенка в опасный квест. Он отправлял ей задания, после которых она 17 мая пыталась покончить с собой. Школьницу удалось спасти. Выяснилось, что девочка состояла в сообществе, организованном по аналогии с "Синим китом". Туда входили 32 человека, все несовершеннолетние. Дети получали указания от незнакомца.

Администратора группы задержали и этапировали в Челябинск. В ходе проведенного обыска у него изъяли пять телефонов, планшет и несколько сим-карт. Следователи выясняют, были ли другие жертвы, сообщили в пресс-службе МВД России.

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