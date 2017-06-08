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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Когда в Челябинске построят новую дорогу в аэропорт?
08.06.2017 г. 16:00
Фото с сайта Liter.kz
Ход ремонта дорог в Челябинске. Какие участки будут приводить в порядок этим летом в первую очередь? И когда начнутся работы по строительству третьей очереди развязки Братьев Кашириных - Российская - Труда, которая станет частью новой дороги в аэропорт?
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