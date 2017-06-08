Фото с сайта gorod55.ru

Металлургическое предприятие в Челябинске оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение экологических требований. Проверку в ООО «Технопром» организовала прокуратура совместно с минэкологии региона. Завод располагается в Металлургическом районе, там занимаются выплавкой ферротитана и литьем различных деталей. В ходе рейда выяснилось, что предприятие не контролирует выбросы вредных веществ в атмосферу, не снижает объемы загрязнения в период НМУ и не производит контроль на источниках и границе санитарно-защитной зоны.

На руководство завели административное дело. Промышленникам назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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