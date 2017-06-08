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Подростка из Кыштыма отправили в психбольницу после сообщения о заложенной в школе бомбе. Применить в отношении 17-летнего нарушителя меры принудительного лечения постановил суд. По версии следствия, 11 января парень по просьбе друга позвонил в школу и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.

Медицинские эксперты вынесли заключение о том, что подросток психически не здоров и представляет опасность для себя и общества. Врачи решили, что он нуждается в принудительном лечении в условиях стационара, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Все новости за 08.06.2017 г.»