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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Подростка из Кыштыма отправили в психбольницу после сообщения о заложенной в школе бомбе
08.06.2017 г. 14:10
Фото с сайта 74.мвд.рф
Подростка из Кыштыма отправили в психбольницу после сообщения о заложенной в школе бомбе. Применить в отношении 17-летнего нарушителя меры принудительного лечения постановил суд. По версии следствия, 11 января парень по просьбе друга позвонил в школу и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.
Медицинские эксперты вынесли заключение о том, что подросток психически не здоров и представляет опасность для себя и общества. Врачи решили, что он нуждается в принудительном лечении в условиях стационара, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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