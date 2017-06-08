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По ВСМ Челябинская область будет возить высоких гостей в Екатеринбург на ЭКСПО. Об этом губернатор Борис Дубровский заявил, комментируя итоги работы по проекту магистрали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Глава региона отметил важность подписания соглашения с РЖД. Без официального объявления госкомпании о намерении участвовать в создании ВСМ проект как бы «висел в воздухе». Теперь его «приземляют» и делают конкретным, сказал Дубровский.

Глава региона также пояснил, почему для воплощения концепции выбран 2023 год. Дело в том, что Екатеринбург подал заявку на принятие ЭКСПО-2025, и наличие магистрали — одно из указанных в заявке конкурентных преимуществ города. Так, делегации высоких гостей смогут добраться из Челябинск на форум всего за час, добавил губернатор.

«В нашей российской практике подобного рода проекты без участия РЖД точно работать не могут. И некоторое время казалось, общественности по крайней мере, что этот проект висит в воздухе. Поэтому, собственно, вхождение РЖД, подписание этого соглашения, по сути, приземляет проект и делает его конкретным. Это наше совместное решение, совместная идея, в частности, со Свердловской областью, потому что Екатеринбург заявляется сейчас на ЭКСПО-2025. В составе заявки ВСМ заявлена как один из аргументов в конкуренции за право проведения этого мероприятия. Эта дорога должна соединить часовой доступностью два крупных миллионника. И тогда мы точно увидим, что этот агломерационный эффект начинает работать», - отметил Борис Дубровский.

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