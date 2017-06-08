Фото с сайта gtrk-saratov.ru

В Челябинской области торговые сети компенсируют урезанные ретро-бонусы платой за продвижение местных товаров. По данным регионального управления антимонопольной службы, договоры поставки почти в 90% случаев сопровождаются договорами маркетинга. По ним устанавливается отдельная плата за продвижение товара, и в УФАС есть подозрение, что делается это в добровольно-принудительном порядке. Также ритейлеры повсеместно компенсируют потери штрафами за описки в накладных, пишет «Российская газета».

Поставщики отмечают, что у каждой торговой сети есть свои механизмы компенсации урезанных ретро-бонусов и отсева неугодных партнеров. Так, в последнее время широко практикуется скидка на реализуемый товар.

«Еще более жесткое ограничение наценок в сетях эффекта не даст: ретейл всегда найдет лазейку, как закон обойти», - прокомментировал ситуацию начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев.

Он считает, что необходимо руководствоваться рыночными механизмами. К тому же у местных поставщиков есть фора: небольшие транспортные расходы, добавил Березуев. Правда, наценка сетей оказывается в разы больше доли, сэкономленной на доставке, отмечают местные поставщики.

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