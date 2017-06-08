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Борис Дубровский выделил из бюджета 10 млн рублей на нужды садоводов. По словам губернатора, областное правительство третий год оказывает поддержку дачным товариществам. Повышением эффективности этой работы занимается минсельхоз региона. Средства идут на ремонт дорог и обеспечение бесперебойного водоснабжения. Председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Связист» Любовь Овчинникова во время встречи с Борисом Дубровским отметила, что благодаря субсидиям за два года удалось решить ряд инфраструктурных проблем.

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Все новости за 08.06.2017 г.»