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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Борис Дубровский выделил из бюджета 10 млн рублей на нужды садоводов
08.06.2017 г. 13:06
Фото с сайта nbp-pskov.com
Борис Дубровский выделил из бюджета 10 млн рублей на нужды садоводов. По словам губернатора, областное правительство третий год оказывает поддержку дачным товариществам. Повышением эффективности этой работы занимается минсельхоз региона. Средства идут на ремонт дорог и обеспечение бесперебойного водоснабжения. Председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Связист» Любовь Овчинникова во время встречи с Борисом Дубровским отметила, что благодаря субсидиям за два года удалось решить ряд инфраструктурных проблем.
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