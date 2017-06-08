Фото с сайта pravmin74.ru

Реконструкторы в Аркаиме сразятся за меч викингов и норманнский шлем. Воинский турнир пройдет в воскресенье, 11 июня, в рамках первого фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима». За победу будут сражаться лучники, борцы, воины. Победитель получит реплику меча каролингского типа из музея армии в Париже. Это знаменитое оружие викингов, оригинал датируется X веком.

Кроме того, лучшие из лучших могут претендовать на копию норманнского шлема XI века, найденного в Чехии. Также в программе фестиваля - мастер-классы, соревнования по перетягиванию каната, прыжкам на щит и метанию бревна, ярмарка, концерт исторической музыки. Вечером гостей ожидает файер-шоу, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 08.06.2017 г.»