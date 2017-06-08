- +9 ... +11 C°
- +14 ... +16 C°
- 56.9857р. + 0.3979
- 64.1488р. + 0.4309
-
08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
После протестов жителей на ЧМЗ вместо спиленных под парковку кленов высадили 300 новых деревьев
08.06.2017 г. 12:59
После протестов жителей на ЧМЗ вместо спиленных под парковку кленов высадили 300 новых деревьев. Это первый случай в истории города, когда "черных лесорубов" удалось заставить компенсировать причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе правительства региона. Речь идет об аллее на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Дегтярева. Там росли 80 пятидесятилетних кленов. Деревья срубили, чтобы построить на этом месте стоянку для автомобилей. Разрешение дала администрация. Возмущенные жители обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, он отправил запрос в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности виновных.
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
В результате вместо парковки на перекрестке вновь появились деревья: саженцы липы, рябины, клена, яблони, ивы – всего 336 растений. Однако в правомерности деятельности коммерсантов еще предстоит разобраться полицейским. Если виновные в вырубке деревьев будут привлечены к уголовной ответственности, им может грозить лишение свободы сроком до трех лет.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 07.06.2017 г. На Аллее Славы в Челябинске распилили на куски декоративную ель
- 26.05.2017 г. Челябинские чиновники железными скобами повредили более сотни деревьев в городском бору
- 15.05.2017 г. Борцов за сквер на улице Молодогвардейцев могут направить на публичные слушания
- 12.05.2017 г. Борис Дубровский: в Челябинске нужно создать зеленый пояс вокруг промышленных предприятий
- 10.05.2017 г. В Челябинске высадили тысячу деревьев в счет компенсации за вырубки