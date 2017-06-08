Фото с сайта pravmin74.ru

После протестов жителей на ЧМЗ вместо спиленных под парковку кленов высадили 300 новых деревьев. Это первый случай в истории города, когда "черных лесорубов" удалось заставить компенсировать причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе правительства региона. Речь идет об аллее на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Дегтярева. Там росли 80 пятидесятилетних кленов. Деревья срубили, чтобы построить на этом месте стоянку для автомобилей. Разрешение дала администрация. Возмущенные жители обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, он отправил запрос в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности виновных.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В результате вместо парковки на перекрестке вновь появились деревья: саженцы липы, рябины, клена, яблони, ивы – всего 336 растений. Однако в правомерности деятельности коммерсантов еще предстоит разобраться полицейским. Если виновные в вырубке деревьев будут привлечены к уголовной ответственности, им может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

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