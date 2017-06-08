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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
В Челябинской области самые дешевые продукты на Урале
08.06.2017 г. 12:23
В Челябинской области самые дешевые продукты на Урале. Стоимость минимальной продуктовой корзины в апреле установилась на уровне 3 тыс. 775 рублей. Данные приводит Росстат.
В среднем по Уральскому федеральному округу продуктовая корзина в конце весны стоила 4 тыс. 109 рублей. Рост цен на продукты за месяц составил почти 3%. Самая дорогая еда в Тюменской области. Жителям региона приходилось выкладывать за минимальный набор 4 тыс. 525 рублей. Это немногим меньше, чем цены в Москве, там продуктовый набор в среднем стоил 4 тыс. 710 рублей, в Санкт-Петербурге - 4 тыс. 707 рублей. Средний по России показатель в апреле установился на уровне 3 тыс. 872 рублей, это на 5% больше, чем в 2016 году.
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