Фото с сайта Smonitoril.ru

Уральцы стали больше заботиться о внешности и саморазвитии. Весной 2017 года жители федерального округа в пять раз чаще, чем в прошлом году, заказывали через интернет косметику, парфюмерию и другие товары для красоты. Средний чек составил 3 тыс. рублей — на треть больше, чем годом ранее. Покупки, сделанные пользователями в интернет-магазинах, изучили аналитики сервиса Яндекс.Деньги.

Выросло количество заказов спортивных товаров - почти в три раза. Средняя стоимость - 5 тыс. рублей. Число приобретений ювелирных украшений и бижутерии увеличилось в четыре раза. Здесь средний чек составил 7,5 тыс. рублей. Кроме того, уральцы активно обновляли гардероб — они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 1,5 раза больше заказов. Не забывали весной жители и о саморазвитии. Количество платежей за образовательные онлайн-курсы выросло в два раза. Средний чек — 1,5 тыс. рублей. Заказов книг стало втрое больше.

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