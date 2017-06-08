- +9 ... +11 C°
- +14 ... +16 C°
- 56.9857р. + 0.3979
- 64.1488р. + 0.4309
-
08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Уральцы стали больше заботиться о внешности и саморазвитии
08.06.2017 г. 12:15
Уральцы стали больше заботиться о внешности и саморазвитии. Весной 2017 года жители федерального округа в пять раз чаще, чем в прошлом году, заказывали через интернет косметику, парфюмерию и другие товары для красоты. Средний чек составил 3 тыс. рублей — на треть больше, чем годом ранее. Покупки, сделанные пользователями в интернет-магазинах, изучили аналитики сервиса Яндекс.Деньги.
Выросло количество заказов спортивных товаров - почти в три раза. Средняя стоимость - 5 тыс. рублей. Число приобретений ювелирных украшений и бижутерии увеличилось в четыре раза. Здесь средний чек составил 7,5 тыс. рублей. Кроме того, уральцы активно обновляли гардероб — они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 1,5 раза больше заказов. Не забывали весной жители и о саморазвитии. Количество платежей за образовательные онлайн-курсы выросло в два раза. Средний чек — 1,5 тыс. рублей. Заказов книг стало втрое больше.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 10.04.2017 г. Почти половина молодых россиян - за регистрацию в соцсетях по паспорту
- 04.04.2017 г. Посетителя сайта знакомств приговорили к сроку за обман женщины на 110 тыс. рублей
- 06.03.2017 г. Южноуральцы чаще других россиян подают заявления в ЗАГС через интернет
- 10.02.2017 г. В Челябинской области выявили 12 случаев цензуры в интернете
- 02.02.2017 г. Популярный интернет-мем Ждун стал героем болотной фотосессии, созданной в Челябинской области