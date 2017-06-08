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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
На сохранение молодежной хоккейной команды «Мечел» власти выделили 1 млн рублей
08.06.2017 г. 12:11
Фото с сайта ermak-hockey.ru
На сохранение молодежной хоккейной команды «Мечел» власти выделили 1 млн рублей. Решение о поддержке юных спортсменов принял губернатор Борис Дубровский. Он узнал о том, что спортшкола находится в плачевном состоянии от отца одного из воспитанников.
Егор Нестеров рассказал, что дети в этом году не могут принять участие в первенстве России среди игроков 2000 года рождения в связи с отсутствием финансирования. Глава региона распорядился направить из областного бюджета 1 млн рублей на участие команды в юношеской и молодежной хоккейных лигах. Также Борис Дубровский поручил региональному минспорта принять меры, чтобы подобные критические ситуации не повторялись.
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