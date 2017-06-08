- +9 ... +11 C°
- +14 ... +16 C°
- 56.9857р. + 0.3979
- 64.1488р. + 0.4309
-
08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Суд арестовал москвича за «смертельный» квест для 14-летней девочки из Челябинской области
08.06.2017 г. 11:59
Суд арестовал москвича за «смертельный» квест для 14-летней девочки из Челябинской области. В регион из столицы этапирован 26-летний парень, который вовлек ребенка в опасную игру по аналогии с «Синим китом». Выполняя задания, девочка из Еткульского района 17 мая отравилась таблетками. Но врачам удалось спасти ее жизнь. Следственные органы после этого возбудили уголовное дело по статье о доведении лица до попытки самоубийства.
Установлено, что девочка хотела покончить собой из-за угроз убийством, которые получила от неизвестного в переписке через интернет. Житель Москвы давал ребенку последовательные задания, готовя к суициду. А когда девочка отказалась, собеседник пригрозил ей убийством. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи допрашивают членов семьи, учащихся школы, педагогов, анализируют журналы, дневники и тетради, а также выясняют, были ли у девочки с кем-либо конфликты. Также сотрудники СК проверят отношения в семье, как осуществлялся контроль со стороны родителей за поведением ребенка, что привело школьницу к замкнутости и погружению в переписку с незнакомым человеком. Действиям учителей и родителей будет дана уголовно-правовая оценка.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram