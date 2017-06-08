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Суд арестовал москвича за «смертельный» квест для 14-летней девочки из Челябинской области. В регион из столицы этапирован 26-летний парень, который вовлек ребенка в опасную игру по аналогии с «Синим китом». Выполняя задания, девочка из Еткульского района 17 мая отравилась таблетками. Но врачам удалось спасти ее жизнь. Следственные органы после этого возбудили уголовное дело по статье о доведении лица до попытки самоубийства.

Установлено, что девочка хотела покончить собой из-за угроз убийством, которые получила от неизвестного в переписке через интернет. Житель Москвы давал ребенку последовательные задания, готовя к суициду. А когда девочка отказалась, собеседник пригрозил ей убийством. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи допрашивают членов семьи, учащихся школы, педагогов, анализируют журналы, дневники и тетради, а также выясняют, были ли у девочки с кем-либо конфликты. Также сотрудники СК проверят отношения в семье, как осуществлялся контроль со стороны родителей за поведением ребенка, что привело школьницу к замкнутости и погружению в переписку с незнакомым человеком. Действиям учителей и родителей будет дана уголовно-правовая оценка.

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