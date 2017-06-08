Фото с сайта gubernator74.ru

Златоуст стал одним из «100 лучших муниципалитетов России». Город в Челябинской области включили в рейтинг с формулировкой «За лучшие показатели в области динамики социально-экономического развития, открытости, управления и благоустройства, безупречную репутацию и профессиональный авторитет руководства, продемонстрированные в 2016 году». Эксперты отметили также «консолидированные усилия жителей, направленные на всесторонне гармоничное развитие муниципалитета».

Как уточнили в пресс-службе администрации Златоуста, рейтинг 100 лучших городов и районов России составляет объединение «Клуб руководителей муниципальной сферы». Эксперты общественной организации подчеркивают, что их основная задача - оценить не работу местной администрации, а успехи города и его жителей.

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