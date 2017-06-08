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08.06.2017 г. | 15:59Гости эфира: Алейников Владимир, Бруй Алексей
Златоуст стал одним из «100 лучших муниципалитетов России»
08.06.2017 г. 10:48
Златоуст стал одним из «100 лучших муниципалитетов России». Город в Челябинской области включили в рейтинг с формулировкой «За лучшие показатели в области динамики социально-экономического развития, открытости, управления и благоустройства, безупречную репутацию и профессиональный авторитет руководства, продемонстрированные в 2016 году». Эксперты отметили также «консолидированные усилия жителей, направленные на всесторонне гармоничное развитие муниципалитета».
Как уточнили в пресс-службе администрации Златоуста, рейтинг 100 лучших городов и районов России составляет объединение «Клуб руководителей муниципальной сферы». Эксперты общественной организации подчеркивают, что их основная задача - оценить не работу местной администрации, а успехи города и его жителей.
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