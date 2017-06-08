Фото с сайта vk.com/chel4m3

Пьяная Баба-яга в Челябинске врезалась на метле в столб. Инсталляция на одной из опор ЛЭП в поселке Красное поле повеселила автомобилистов. Наряженный в ведьминский костюм манекен с метлой прикрепили недавно в качестве социальной рекламы. Под ним висит табличка "Не пей за рулем!". Фотографии очевидцы стали выкладывать в соцсетях.

Юмористическая пропаганда против пьянства понравилась пользователям. Одна из участниц обсуждения в комментариях отметила, что идея не новая. Подобную композицию она сфотографировала в Подмосковье два года назад. На дереве висит тряпичная колдунья в расшитом плаще, которая тоже, очевидно, не справилась с управлением метлой.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

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